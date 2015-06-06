За добу в зоні АТО загинув 1 український військовий, 10 отримали поранення
13:11, 06 червня 2015Війна
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Проросійські бойовики продовжують збройні провокації та обстріли позицій сил АТО на сході країни
REUTERS
За минулу добу в зоні АТО на сході України загинув один український військовослужбовець, десять отримали поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.
"За минулу добу ми втратили одного воїна, ще 10 були поранені", - сказав Лисенко.
Він також підкреслив, що проросійські бойовики продовжують збройні провокації та обстріли позицій сил АТО на сході країни.
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