За добу в зоні АТО загинув 1 український військовий, 10 отримали поранення

За минулу добу в зоні АТО на сході України загинув один український військовослужбовець, десять отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу ми втратили одного воїна, ще 10 були поранені", - сказав Лисенко.

Він також підкреслив, що проросійські бойовики продовжують збройні провокації та обстріли позицій сил АТО на сході країни.