Полторак вважає, що вирішити конфлікт з Росією військовим шляхом неможливо

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО в Києві.

За словами Полторака, за рік було зроблено висновки з тих проблем, які були, особливо на початку бойових дій, зокрема було змінено систему підготовки, витрачено значні кошти на озброєння.

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"Вирішити питання тільки військовим шляхом, на мою думку, неможливо, тому що крім того, що ми маємо справу з ядерною державою, крім того, ми ще, якщо будемо вирішувати проблему тільки військовим шляхом, - втрати серед мирного населення будуть дуже серйозні, і ми цього не бажаємо", - сказав міністр.

У свою чергу, перший заступник голови Верховної Ради, співголова Міжпарламентської ради Україна-НАТО Андрій Парубій заявив, що сьогодні на окупованих територіях Донецької та Луганської областей знаходиться найсучасніше озброєння, яке є в російській армії. "Ми фактично воюємо зброєю XX століття проти зброї XXI століття. Невідомо, чого ще може Путін нового додати. Хіба що ядерні боєголовки, про які вже говорилося", - сказав він.

Таким чином, вважає Парубій, дискусія про те, що надання Україні летальної зброї може спровокувати президента РФ Володимира Путіна до надання терористам ще новішої зброї, є просто "спекулятивною". "Тому що вони все, що мають озброєння, воно вже є в нашому Донецьку і Луганську", - сказав Парубій.

За його словами, "якщо не зупинити Путіна тут, він піде далі". "Путін розуміє тільки мову сили. Мову дипломатії він розглядає, як слабкість, як провокацію до ще більш активних дій. Він буде йти рівно доти, доки ми його не зупинимо. І це завдання не тільки України, це завдання всього цивілізованого світу - зупинити Путіна", - наголосив Парубій.