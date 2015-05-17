На Донеччині тракторист підірвався на міні

Як повідомили УНІАН у прес-службі МВС, 55-річний чоловік був доставлений до лікарні з діагнозом: мінно-вибухова травма, осколкове поранення шиї. Йому надано медичну допомогу, госпіталізації поранений не потребував.

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Правоохоронці встановили, що потерпілий отримав травми в полі поблизу свого села. Виконуючи роботи на тракторі, він наїхав на вибуховий пристрій.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч.2. ст.15 ч.1 ст.115 (замах на скоєння умисного вбивства) Кримінального кодексу України.