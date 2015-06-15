ЗСУ контролюють ситуацію та готові до будь-якого розвитку подій - Генштаб

Про це в ефірі "Подробностей" заявив начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко, передає Українська Правда.

"Ми передбачаємо варіант - від уповільненого конфлікту до широкомасштабної агресії ... Збройні сили готові для адекватного реагування на ці ситуації", - заявив він.

Коментуючи питання, чи можуть проросійські бойовики "пробивати коридор на Крим", Муженко заявив: "Одна з основних передумов для створення такого коридору - дестабілізація ситуації в Херсонській та Запорізькій областях".

Читайте такожМуженко назвав частини армії Росії, які воюють в Україні"Наразі ситуація і в Херсонській, і в Запорізькій області стабільна, я не бачу підстав для того, що найближчим часом, кілька тижнів - така загроза була можлива", - заявив очільник Генштабу.

"Ми контролюємо ситуацію і готові адекватно відповідати на виклики, які є. Готові й далі діяти адекватно в будь-якій ситуації", - додав Муженко.

При цьому, коментуючи уточнення про можливий брак техніки і додаткові поставки озброєння союзників, Муженко зазначив: "На сьогодні ЗСУ забезпечуються озброєнням і технікою за рахунок виробничих потужностей Укроборонпрому".

"У нас є деякі проблеми, які були пов'язані з попередніми роками, коли армія фінансувалася за залишковим принципом і не було можливості розвивати високотехнологічне світлоозброєння", - додав він.

Читайте такожГенштаб: влада повинна інформувати громадян щодо НАТО"На сьогодні ми потребуємо засобів контрбатарейної боротьби, засобів радіоелектронної боротьби, засобів зв'язку. Однак того озброєння, яке є в наявності ЗСУ, достатньо, щоб адекватно реагувати на загострення обстановки", - зазначив Муженко.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Міністерстві оборони буде розроблено концепцію розвитку Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Також прийнято рішення про створення спеціальної групи щодо розробки Концепції створення в ЗСУ Сил спеціальних операцій за стандартами НАТО.