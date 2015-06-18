Деякі майданчики для відведення важкого озброєння сил АТО та бойовиків повністю порожні – ОБСЄ

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Києві сказав речник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Майкл Боцюрків.

«Незважаючи на заяви про відведення важкого озброєння, про завершення відводу, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ бачила пересування, присутність та використання важких озброєнь вздовж лінії зіткнення», - заявив він.

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«У деяких районах зосередження важкого озброєння з обох сторін вже немає озброєння, яке там раніше було. Більше того, деякі райони зосередження взагалі порожні», - наголосив речник місії ОБСЄ.