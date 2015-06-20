"Антонов" удосконалив Ан-26 для військових: захист від обстрілів ПЗРК та посилений фюзеляж

ДП "Антонов", яке входить до складу ДК "Укроборонпром", завершило перший етап модернізації транспортного літака Ан-26 для потреб Міністерства оборони України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі підприємства.

Це перший літак з 14, які будуть передані для роботи в зоні АТО.

Зокрема, Ан-26 буде захищений від обстрілів переносними зенітно-ракетними комплексами (ПЗРК): на літак встановлять контейнери з тепловими пастками для "обману" ракет. Також на Ан-26 тепер має посилений фюзеляж.

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"Ми суттєво збільшили темпи робіт, пов'язаних з АТО. Вже зараз на Донбасі несуть службу понад 20 літаків "Ан", відновлених за участю нашого підприємства. Виконуючи завдання Президента України, ми також швидкими темпами опрацюємо питання виробництва безпілотників і бойових літаків", - сказав керівник ДП "Антонов" Михайло Гвоздьов.

Нагадаємо, державний концерн "Укроборонпром" передав армії України 767 одиниць озброєння і військової техніки з початку 2015 року.