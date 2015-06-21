Бірюков: Україна отримала 55 бронемашин Saxon (фото)

Про це написав у Facebook радник президента Юрій Бірюков.

"55 бронемашин добралися до України і зараз вже перебувають на території однієї з військових частин - починається доробка під спеціалізовані завдання", - повідомив він.

Читайте такожУ зону АТО надійшли 10 британських бронемашин SaxonЗа словами Бірюкова, 20 машин будуть переобладнані під медевакуацію першої лінії, а 35 - під командно-штабні машини з різною спеціалізацією.