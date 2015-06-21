Бірюков: Україна отримала 55 бронемашин Saxon (фото)
01:30, 21 червня 2015Війна
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55 бронемашин Saxon вже перебувають на території України.
55 бронемашин Saxon прибули в Україну / Facebook Юрій Бірюков
Про це написав у Facebook радник президента Юрій Бірюков.
"55 бронемашин добралися до України і зараз вже перебувають на території однієї з військових частин - починається доробка під спеціалізовані завдання", - повідомив він.
Читайте такожУ зону АТО надійшли 10 британських бронемашин SaxonЗа словами Бірюкова, 20 машин будуть переобладнані під медевакуацію першої лінії, а 35 - під командно-штабні машини з різною спеціалізацією.
А що так тихо, чого зажурились? Тут така тема стоїть занедбана - машинки Saxon приїхали :)Отже, 55 бронемашин добралися...Posted by Юрій Бірюков on Saturday, June 20, 2015
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