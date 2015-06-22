Бойовики обстріляли з "Градів", мінометів і гранатометів Нижнє, Кримське й Попасну

Як ідеться в повідомленні прес-служби голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, у ніч на понеділок бойовики обстріляли село Нижнє Попаснянського району із систем залпового вогню «Град», застосування яких заборонено згідно з мінськими угодами. Вогонь вівся із шахти «Першотравнева» біля села Голубовське (окупована частина Луганської області). Реактивні снаряди вибухнули поблизу бази відпочинку, пошкоджено огорожу, знищено фруктовий сад. За попередніми даними, обійшлося без загиблих і поранених.

Упродовж ночі бойові дії також велися і в інших населених пунктах на лінії зіткнення. Селище Кримське з 3.00 до ранку обстрілювали з гранатометів і мінометів, тут у районі протитуберкульозного диспансеру відбувалися бойові зіткнення між бойовиками й українськими силовиками.

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Околиці міста Попасна, де розташовані опорні пункти наших військових, посеред ночі було піддано мінометним обстрілам. Частина міста вже кілька днів залишається без центрального водопостачання, пошкоджений обстрілом водопровід між селом Стахановців і Попасною поки що не вдається відремонтувати через бойові дії.

У більшості сіл Попаснянського району, які залишалися без світла через ураган, учора ввечері вдалося відновити електропостачання, проте в населених пунктах Комишуваха, Врубовка, Миколаївка і Вікторівка світла поки що немає, зараз там працюють ремонтні бригади.

Без електроенергії також все ще залишаються Трьохізбенка, Кряківка і Калаус у Новоайдарському районі. Тут ЛЕП перебито в результаті бойових дій, а відновлювальні роботи необхідно вести на березі річки Сіверський Донець, по руслу якої проходить лінія розмежування. Обласна влада робить усе можливе, аби ремонт почався якомога швидше, повідомляють у прес-службі.