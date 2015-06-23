СБУ в ході бою на Донбасі захопила реактивний вогнемет "Шмель", який знаходиться на озброєнні РФ (фоторепортаж)

12:54, 23 червня 2015
Війна
1730 0

СБУ отримала нові беззастережні докази наявності у терористів т.зв. "ДНР" та "ЛНР" зброї та засобів бронезахисту російського виробництва.

В ходе боя на Донбассе захвачен российский огнемет / СБУ

Служба безпеки України у ході бойових зіткнень з терористами в районі селища Октябрь Донецької області захопила малогабаритний реактивний вогнемет МРО-А «Шмель» 2008 року випуску, що перебуває на озброєнні виключно у підрозділах РФ.

Про це повідомляє прес-центр СБ України.

Як наголосили у прес-центрі, таким чином, СБУ отримала нові беззастережні докази наявності у терористів т.зв. «ДНР/ЛНР» зброї та засобів бронезахисту російського виробництва.

Читайте такожНа території України перебувають майже 9 тисяч російських військових – штаб АТО

«Поблизу Станиці Луганської на місці обстрілу бойовиками сил АТО співробітники СБ України виявили та процесуально вилучили відстріляні контейнери від двох реактивних штурмових гранатометів РШГ-2 2006 та 2011 років випуску, що перебувають на озброєнні виключно збройних сил Російської Федерації», - повідомляє прес-центр.

Також на місці події СБУ виявила бронежилет виробництва ЗАО НПП «КлАСС» (Москва), що прийнятий на озброєння та постачається до підрозділів ЗС РФ.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter