СБУ в ході бою на Донбасі захопила реактивний вогнемет "Шмель", який знаходиться на озброєнні РФ (фоторепортаж)

Служба безпеки України у ході бойових зіткнень з терористами в районі селища Октябрь Донецької області захопила малогабаритний реактивний вогнемет МРО-А «Шмель» 2008 року випуску, що перебуває на озброєнні виключно у підрозділах РФ.

Про це повідомляє прес-центр СБ України.

Як наголосили у прес-центрі, таким чином, СБУ отримала нові беззастережні докази наявності у терористів т.зв. «ДНР/ЛНР» зброї та засобів бронезахисту російського виробництва.

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«Поблизу Станиці Луганської на місці обстрілу бойовиками сил АТО співробітники СБ України виявили та процесуально вилучили відстріляні контейнери від двох реактивних штурмових гранатометів РШГ-2 2006 та 2011 років випуску, що перебувають на озброєнні виключно збройних сил Російської Федерації», - повідомляє прес-центр.

Також на місці події СБУ виявила бронежилет виробництва ЗАО НПП «КлАСС» (Москва), що прийнятий на озброєння та постачається до підрозділів ЗС РФ.