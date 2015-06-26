"Фонд оборони країни" на виставці захисної продукції у Києві презентував мобільну казарму

Як передає кореспондент УНІАН, за словами члена Спостережної ради «Фонду оборони країни» Геннадія Корбана, це «перший зразок мобільної казарми натовського стандарту, виготовлений на Південному машинобудівному заводі».

Зокрема, унікальна розробка українських волонтерів та виробників відповідає стандартам штабів армій НАТО і дозволяє українським військовим швидко розгортати комфортабельні польові бази безпосередньо у зоні бойових дій.

Як зазначають розробники, пересувна казарма для військових - це мобільний трансформований модуль, який при транспортуванні представляє собою стандартний 40-футовий контейнер. При розгортанні, що навіть в польових умовах триває близько 60 хв, площа казарми збільшується до 65-80 кв м. Пересувна казарма забезпечує комфортні умови проживання при температурі від - 40 до + 40 ̊ С. Модуль оснащений системами водопостачання, каналізації, опалення, вентиляції тощо, він може функціонувати цілком автономно, або бути підключеним до існуючих мереж. Конструкція дає змогу перевозити все необхідне обладнання всередині модуля, що зменшує витрати на транспортування.

Виставка «Народна самооборона», на якій представлена продукція і засоби захисту від будь-яких загроз, проходитиме протягом двох днів на території Мистецького Арсеналу 26-27 червня.