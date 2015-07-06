У бойовиків заявили про досягнення компромісу з Україною щодо відведення зброї калібром до 100 мм

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Пушилін сказав на прес-конференції в Москві.

"Завтра відбудеться зустріч контактної групи, а також відбудеться зустріч чотирьох підгруп - з політичних питань та питань безпеки, гуманітарних питань, а також з питань економіки", - нагадав Пушилін.

За його словами, говорити про інтенсифікацію діалогу не доводиться, та порядок денний не змінюється.

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Пушилін вважає, що "зрушення є", але цього недостатньо, щоб "закріпити повноцінне перемир'я".

"З можливих документів, які можуть бути підписані, - можна назвати документ щодо відведення техніки калібром до 100 мм. Не обов'язково підписати, але можливо завтра поставити крапку в обговоренні технічних деталей. Компроміс знайдено", - повідомив Пушилін.

У свою чергу, представник бойовиків "Луганської народної республіки" в контактній групі Владислав Дейнего заявив, що завтра на зустрічі учасників групи можуть обговорюватися економічні питання, зокрема, перелік об'єктів на Донбасі, які можуть бути відбудовані за сприяння ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого 2015 року в Мінську бойовики підписали документ з 13-ти пунктів про припинення вогню з 00.00 15 лютого, а також про відведення всіх важких озброєнь.

Документом передбачено: "Відведення всіх важких озброєнь обома сторонами на рівні відстані з метою створення зони безпеки завширшки щонайменше 50 км одна від одної для артилерійських систем калібру 100 мм і більше, зони безпеки завширшки 70 км для РСЗВ і завширшки 140 км для РСЗВ "Торнадо-С", "Ураган", "Смерч" і тактичних ракетних систем "Точка" ("Точка У") для українських військ: від фактичної лінії зіткнення, а для «для збройних формувань окремих районів Донецької й Луганської областей України: від лінії зіткнення згідно з Мінським меморандуму від 19 вересня 2014 р".

Україна на початку весни заявила про відведення всіх важких озброєнь у зоні АТО.

У той же час бойовики активно використовують важке озброєння під час обстрілу позицій українських силовиків.