Ситуація в зоні АТО: бойовики всю ніч обстрілювали околиці Кірового та Кримського

Про це повідомляє пре-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

«Протягом минулої доби, 10 липня, на різних напрямках з боку проросійських незаконних збройних формувань зафіксовано близько 50 обстрілів позицій українських військ та мирних населених пунктів. З них 26 разів - в порушення Мінських домовленостей», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, 10 липня, близько 13 години, бойовики обстріляли з артилерії калібру 152 мм житлові квартали міста Світлодарськ. О 23.30 розпочався мінометний обстріл калібру 120-мм по місту Авдіївка.

"Останніми днями почастішали обстріли артилерією з боку проросійських бандформувань населених пунктів, де мешкають мирні громадяни - літні люди, жінки та діти. Кремлівські найманці вчергове демонструють всьому світу, що людське життя для них – нічого не варте", - зазначають у штабі АТО.

О 19.30 на Маріупольському напрямку проросійські бойовики обстріляли позиції захисників України зі 120-мм мінометів та 122-мм гармат в районах населених пунктів Лебединське та Широкино, гатили з танку поблизу села Новогригорівка.

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Також бойовики обстріляли позиції сил АТО на різних напрямках з артилерії та мінометів калібру, заборонених Мінськими домовленостями. Зокрема, в районах Пісків, Хіміка, Троїцького, Верхньоторецького, Кримського, Новосьоловки та Новгородського.

«З нуля годин сьогодні, 11 липня, до 6 ранку зафіксовано обстріли позицій сил АТО з мінометів та стрілецької зброї поблизу сіл Кірово та Кримське», - долали в прес-центрі.