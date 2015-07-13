Новая газета: "Бук", який збив Боїнг, прибув з Росії, ракета могла бути українською

Про це йдеться в опублікованому сьогодні розслідуванні Нової газети, яке в цій частині посилається на "розповіді людей, які воюють в "ДНР" і "ЛНР": як пересічних сепаратистів і польових командирів, так і тих, хто мав безпосередній стосунок до військового керівництва самопроголошених республік". Як стверджується в статті, кожен факт підтверджений мінімум з двох джерел.

За даними розслідування, ЗРК пройшов кордон на КПП «Північний», що розташований поруч із містом Краснодон, згодом пересувався виключно після 22.00, тобто під час комендантської години.

В Краснодоні "Бук" розмістили в порожніх армійських складах, де він і простояв увесь світловий день. Окремо автори відзначають, що ракетна установка, згідно з даними джерел, була доставлена на територію "ЛНР" без боєкомплекту, тобто — без ракет, пояснюючи, що до "Бук-М1-2" підходять ракети для "Бук-М1".

Читайте такожРосію не влаштовує "контрпродуктивна" ідея створення трибуналу по катастрофі MH17 - заступник голови МЗС РФ

Джерела газети в "ДНР" запевняли, що ракету (можливо, захоплену у військовій частині) екіпаж "Бука" отримав від сепаратистів.

Вранці 17 липня «Бук» був відправлений на позиції в район Сніжного. Цей момент був зафіксований місцевими жителями, близько 12.15 його бачив і позаштатний кореспондент НГ: «Бук» йшов своїм ходом, вже з чотирма ракетками. За словами очевидців, люди, які їхали на пусковій установці, не були схожі на місцевих сепаратистів. По прибутті на місце розрахунку була дана команда у другій половині дня чекати військово-транспортний Ан-26 українських ВПС.

Близько 20.00 17 липня, вже після катастрофи "Боїнга", "Бук" був помічений на шосе, що веде зі Снігового в напрямку Матвєєва Кургану Ростовської області. В ніч з 17-го на 18-е установка була перекинута через кордон.