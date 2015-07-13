Семенченко запропонував демілітаризувати Донецьк, Луганськ і Горлівку

Про це він заявив в ефірі телеканалу 112 Україна.

"Я зробив це в п'ятницю, завтра постараюся цю справу прискорити, вніс проект постанови ВР про те, що таке демілітаризація, уточнюється поняття. Друге, демілітаризації підлягають тільки окуповані території. Я дуже підтримую мирні настрої президента і пропоную демілітаризувати Луганськ, Донецьк і Горлівку", - заявив він.

Читайте такожУ Широкиному створять 30-кілометрову зону безпеки – МарчукЗа його словами, у постанові також уточнюється статус тих російських солдатів, офіцерів і генералів, які перебувають на території України "під виглядом спостерігачів".

"Якщо це іноземні війська, то згоду на їх розміщення повинна давати Верховна Рада України, тому що у російських окупантів або такий повинен бути статус, який схвалений всіма, або вони повинні бути просто затримані і доставлені в суди. Третє, я вважаю, що мінські угоди повинні знайти свою правову форму", - додав він.