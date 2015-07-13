За добу на Донбасі поранено п’ятьох військовослужбовців – Лисенко

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції загиблих серед українських військовослужбовців немає, п'ятеро зазнали поранень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

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Як повідомляв УНІАН, бойовики з 18-ї години 12 липня до опівночі близько 40 разів обстріляли позицій сил Антитерористичної операції та мирні населені пункти Донбасу.