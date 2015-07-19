Штаб АТО спростував "сенсацію" російських ЗМІ про відведення бойовиками важкого озброєння

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прес-центр АТО.

Зазначається, що російськими брехливими ЗМІ поширена “сенсація”, що нібито бандформування псевдореспублік відводять озброєння, навіть “калібру менше 100 мм”, від лінії розмежування. Але така інформація супроводжувалася черговими обстрілами позицій сил АТО із заборонених Мінськими домовленостями калібрів артилерії й танків, особливо з мінометів калібру 82-мм.

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Протягом дня позиції сил АТО зазнали обстрілів із забороненої зброї поблизу н.п. Опитне, Авдіївка, Кірово, Березове, Яснобродівка, Курдюмовка, Первомайське, Новотроїцьке, Піски, Станиця Луганська, Красногорівка, Лозове, Миколаївка. Найчастіше обстрілювали (понад 20 разів) позиції українських військових поблизу Мар’їнки. Захисники України відповідали зі стрілецької зброї.

"Учергове наголошуємо - позиції сил АТО розміщені поза межами населених пунктів, щоб убезпечити життя мирних мешканців від злочинних діянь проросійських злочинців", - йдеться у повідомленні прес-центру АТО.