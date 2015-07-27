Авдіївський коксохім зазнав масованого обстрілу - Метінвест

Про це повідомила прес-служба групи.

"Десятки снарядів розірвалися по всій території заводу", - зазначила прес-служба "Метінвесту".

В результаті обстрілу були пошкоджені вуглепідготовчий цех і цех сіркоочищення, істотної шкоди завдано залізничному цеху підприємства.

"На даний момент призупинена видача коксу на двох батареях коксового цеху №1. Працівники заводу усувають наслідки обстрілу", - наголошується в повідомленні.

Читайте такожБудні Авдіївського коксохімічного заводу (фоторепортаж)При цьому "Метінвест" повідомив, що жертв серед працівників немає.

Як повідомляв УНІАН, починаючи з липня 2014 року Авдіївський коксохімічний завод працює з перебоями, пов'язаними з пошкодженням ліній електропередач і постійними обстрілами підприємства. За цей час на території підприємства розірвалося понад 300 снарядів. Сім співробітників заводу загинули.

Довідка УНІАН. Авдіївський коксохімічний завод - найбільше в Європі високотехнологічне коксохімічне підприємство. На заводі випускається близько 30 видів продукції, основним з яких є кокс для металургії. АКХЗ входить у групу "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новинського.

"Метінвест" - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, яка є найбільшим в Україні і одним з найбільших в СНД виробників залізорудної сировини і сталі.