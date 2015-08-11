Місцеві жителі скаржаться на крадіжку автомобілів із гаражів біля донецького аеропорту

Про це повідомляє "Оборона Маріуполя" у Facebook.

У штабі додають, що для злому гаражних воріт бойовики запрошують фахівців-зварювальників, яким пропонують щоденну оплату в розмірі 1 тис. російських рублів або 500 гривень.

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За інформацією людей, багато власників автомобілів не змогли вивезти свої транспортні засоби, і тепер вони "стали здобиччю проросійських найманців". Серед видобутку грабіжників були помічені як дорогі позашляховики, так і старенькі "Жигулі".

В даний час в р. Донецьку представники незаконних воєнізованих формувань «ДНР» з метою власного збагачений... Posted by Оборона Маріуполя on 11 серпня 2015 р.

"Для недопущення господарів до своїх гаражів терористи навмисне кожен день обстрілюють територію, прилеглу до кооперативів з мінометів і гранатометів", - відзначають в "Обороні Маріуполя".