ОБСЄ вчергове заявила про вивезення бойовиками вугілля з Донбасу до Росії

Про це йдеться у тижневому звіті спостережної місії ОБСЄ, передає "Радіо Свобода".

«Місія продовжувала фіксувати вантажівки, що перевозять вугілля з Луганщини до Росії через пункт пропуску «Гуково»», – наголосили в ОБСЄ.

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Варто зазначити, що спостерігачі ОБСЄ систематично повідомляють про вивезення вугілля з Донбасу до Росії. Про це заявляють й українські прикордонники.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів визначив маршрути вивезення вугілля з непідконтрольних районів Донбасу для збільшення запасів цього виду палива на складах українських теплоелектростанцій.