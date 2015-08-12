ОБСЄ вчергове заявила про вивезення бойовиками вугілля з Донбасу до Росії
22:05, 12 серпня 2015Війна
281 0
Організація з безпеки і співпраці в Європі знову фіксує вивезення до Росії вугілля з території Донбасу, підконтрольної бойовикам.
В ОБСЄ вкотре заявили про вивезення вугілля з Донбасу/ Фото УНІАН
Про це йдеться у тижневому звіті спостережної місії ОБСЄ, передає "Радіо Свобода".
«Місія продовжувала фіксувати вантажівки, що перевозять вугілля з Луганщини до Росії через пункт пропуску «Гуково»», – наголосили в ОБСЄ.
Читайте такожУкраїна за 7 місяців купила вугілля майже на $1 мільярд, половина його - з Росії
Варто зазначити, що спостерігачі ОБСЄ систематично повідомляють про вивезення вугілля з Донбасу до Росії. Про це заявляють й українські прикордонники.
Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів визначив маршрути вивезення вугілля з непідконтрольних районів Донбасу для збільшення запасів цього виду палива на складах українських теплоелектростанцій.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter