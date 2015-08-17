Поранених українських солдатів відправлять на лікування до Німеччини

Українські солдати, які постраждали під час бойових дій на сході країни, в найближчі дні будуть відправлені на лікування до Німеччини.

Про це в понеділок, 17 серпня, йдеться в повідомленні посольства ФРН в Україні, повідомляє DW.

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Як зазначає посольство, команда з чотирьох лікарів бундесверу прибула в Україну напередодні, 16 серпня. Їхнє завдання - підготувати українських солдатів до транспортування. Скільки саме людей буде відправлено на лікування, не уточнюється.

Бундесвер раніше вже надавав Україні підтримку у вигляді медичних матеріалів, а також навчання медперсоналу. Крім того, в березні 2014 року в Німеччину на лікування були відправлені 24 постраждалих під час подій на Майдані. У вересні того ж року на лікування в клініки ФРН були направлені 20 українських солдатів, а в березні 2015 року - ще 17 військовослужбовців, що отримали поранення на сході країни.