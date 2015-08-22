Бойовики продовжують провокації, обстрілюючи сили АТО із забороненої Мінськими угодами зброї

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Фейсбук.

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"Вже традиційно, найбільш активними бойовики були поблизу Донецька. Порушуючи Мінські домовленості, близько 1 ночі, окупанти зі 120-міліметрових мінометів били по наших позиціях у Кам’янці, а по силах АТО в Авдіївці працювала 122-міліметрова артилерія. Майже о 6 ранку, з озброєння БМП і стрілецької зброї, бандформування обстрілювали Опитне. А о 13.15 під мінометний вогонь потрапили наші позиції в Красногорівці", - зазначається в повідомленні.

У прес-центрі також інформують, що на Луганщині, о пів на першу ночі, зі сторони населеного пункту Привітне, бойовики з артилерії калібру 152 міліметри били по українських оборонних рубежах у Щасті. А о 3.40 диверсійно-розвідувальна група ворога невдало намагалася обійти наш опорний пункт у Кримському.

На Артемівському напрямку, з 6 ранку і до 18 години найманці 5 разів обстрілювали з гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї селище Луганське.

Поблизу Маріуполя, майже о 6 ранку окупанти застосували 120-міліметрові міномети по наших підрозділах у Широкиному.

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У відповідь на провокації ворога Збройні Сили України, суворо дотримуючись Мінських домовленостей, вогонь відкривали лише у випадках прямої загрози життю наших військовослужбовців і тільки з озброєння, калібр якого не перевищує 100 міліметрів, підкреслюється в повідомленні.