Російські військові видали свій знищений танк за український - ЗМІ (фото, відео)

Про це повідомляє сайт InformNapalm.org.

"Нагадаємо, що 22 вересня 2014 року російський пропагандистський канал ANNA NEWS розмістив відео "Донецьк, Старобешеве. Знищена бронетехніка української армії", в якому намагався видати знищені російські танки Т-72 за українські. Поверненням до даної теми слугувала фотографія, виявлена на сторінці російського військового злочинця, контрактника підрозділа ППО зі складу 21-ї окремої мотострілкової бригади (в/ч 12128-ж Тоцкое-2, Оренбурзька область, ЦВО) Дениса Панченка", - пише сайт.

У матеріалі йдеться, що у фотоальбомі Панченка виявлено фото, завантажене 22 жовтня 2014 року, на якому група російських військовослужбовців позує на тлі спаленого танка Т-72БА.

"При порівнянні скріншота з відеоролика та фотографією з альбому Д. Панченка наочно видно, що танк і місце зйомки збігаються, тільки зроблені з різних ракурсів", - йдеться в матеріалі.