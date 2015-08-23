На Луганщині через обстріли бойовиками поранені 2 українських військових
11:24, 23 серпня 2015Війна
164 0
Бійці були поранені під час нічного мінометного обстрілу бойовиками с. Кримське Новоайдарського району
REUTERS
В Луганській обласні через обстріли з боку бойовиків зазнали поранень двоє військовослужбовців 24-ї окремої механізованої бригади.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.
Бійці були поранені під час нічного мінометного обстрілу бойовиками с. Кримське Новоайдарського району.
Крім того, у Станиці Луганській зранку з 05:00 до 06:00 терористи обстріляли вул. Москва-Донбас із 120-мм важких мінометів. Обійшлося без жертв і руйнувань, йдеться в повідомленні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter