Бойовики відновили обстріл Станиці Луганської: Перебиті газопровід та лінії електропередач

У Луганській області за минулу добу, 25 серпня, бойовики обстріляли Станицю Луганську, перебивши газопровід, лінії електропередач і житловий будинок.

Як йдеться в повідомленні прес-служби Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, вчора з 20:45 до 23:55 бойовики стріляли з 82-мм мінометів, автоматичних і протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Внаслідок обстрілів на вул. Первомайської був перебитий газопровід низького тиску, але до ранку його вдалося відремонтувати.

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Внаслідок прямого влучення в приватний будинок по вул. Радянській, 3 пошкоджено дах. Також були перебиті лінії електропередачі. Протягом дня населений пункт буде зі світлом. Постраждалих немає.

«Бойовики з боку пам'ятника князю Ігорю (територія, підконтрольна «ЛНР») вчора влаштували собі вихідний, не обстрілюючи населений пункт. Але сьогодні вночі знову почали виконувати норму «країни-агресора» зі знищення інфраструктури та населення Луганської області», - зазначив керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.

Як повідомляв УНІАН, за добу бойовики понад 90 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО.