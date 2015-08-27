Турчинов: на Донбасі РФ тримає 40 тисяч чоловік, на кордоні ще 50,5 тисяч військових

Про це повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов. За його словами, штатна чисельність лише двох військових корпусів РФ на Донбасі становить до 35 тис. осіб.

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"Додатково на окупованій території знаходиться військовий резерв у складі 21-ї тактичної групи ЗС Російської Федерації (15 батальйонних, 6 ротних) чисельністю понад 9 тис. чоловік. На східному кордоні нашої країни сконцентровані ще 53 тактичні групи збройних сил РФ (39 батальйонних, 14 ротних) чисельністю 50,5 тис. чоловік", - наголосив Олександр Турчинов.