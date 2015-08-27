Турчинов: на Донбасі РФ тримає 40 тисяч чоловік, на кордоні ще 50,5 тисяч військових
14:39, 27 серпня 2015Війна
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На Донбасі Росія тримає підрозділи чисельністю понад 40 тис. осіб, на кордоні з Україною розміщено 50,5 тис. російських військових.
Турчинов назвав кількість російських найманців, які перебувають на Донбасі / Фото УНІАН
Про це повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов. За його словами, штатна чисельність лише двох військових корпусів РФ на Донбасі становить до 35 тис. осіб.
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"Додатково на окупованій території знаходиться військовий резерв у складі 21-ї тактичної групи ЗС Російської Федерації (15 батальйонних, 6 ротних) чисельністю понад 9 тис. чоловік. На східному кордоні нашої країни сконцентровані ще 53 тактичні групи збройних сил РФ (39 батальйонних, 14 ротних) чисельністю 50,5 тис. чоловік", - наголосив Олександр Турчинов.
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