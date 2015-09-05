МВС: бойовики обстріляли житлові квартали Мар'їнки, зруйновано 5 будинків
Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється
Бойовики обстріляли житлові квартали Мар'їнки на Донеччині, зруйновано 5 будинків.
Про це УНІАПН повідомили у прес-службі Головного управління МВС України в Донецькій області.
За даними правоохоронців, артобстріл почався близько 00.30 і тривав майже годину. «Снаряди потрапили на вулиці Орджонікідзе, Шевченка, Зелену. Зруйновано 5 будинків, 2 з них - повністю згоріли»,- йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
На місце виїхала слідчо-оперативна група Мар'їнського РВ для фіксації наслідків обстрілу.
За фактами руйнувань будинків відкрито кримінальне провадження за ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.
Інформація про потерпілих і руйнування уточнюється, додали в ГУ МВС.