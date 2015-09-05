МВС: бойовики обстріляли житлові квартали Мар'їнки, зруйновано 5 будинків

Бойовики обстріляли житлові квартали Мар'їнки на Донеччині, зруйновано 5 будинків.

Про це УНІАПН повідомили у прес-службі Головного управління МВС України в Донецькій області.

За даними правоохоронців, артобстріл почався близько 00.30 і тривав майже годину. «Снаряди потрапили на вулиці Орджонікідзе, Шевченка, Зелену. Зруйновано 5 будинків, 2 з них - повністю згоріли»,- йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

На місце виїхала слідчо-оперативна група Мар'їнського РВ для фіксації наслідків обстрілу.

За фактами руйнувань будинків відкрито кримінальне провадження за ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Інформація про потерпілих і руйнування уточнюється, додали в ГУ МВС.