Сьогодні бойовики двічі порушили перемир'я на Донбасі, поранено військового

Сьогодні з 6 ранку і до 18 години, незаконні збройні формування двічі порушили перемир’я, яке напередодні було зафіксовано упродовж доби на Донбасі.

Про це повідомляє прес-центр Антитерористичної операції.

Так, за даними прес-центру, «з 12.35 і до 13.02 наш опорний пункт на південь від Авдіївки, бойовики обстрілювали з гранатометів і стрілецької зброї. В результаті дій противника один український військовий отримав поранення».

«А о 17.20 зі сторони Спартака, злочинці з великокаліберного кулемету і гранатомету били по позиціях сил АТО в Опитному», - йдеться в повідомленні.

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При цьому зазначається, що, незважаючи на крихке перемир’я, в зоні АТО продовжуються роботи з відновлення інфраструктури Донбасу.

«За сприяння підрозділів цивільно-військового співробітництва Збройних сил України, спільно з комунальними підприємствами, розпочато ремонт мостів у населених пунктах Красногорівка і Соледар. Крім того триває налагодження ліній електропередач у селищах Зайцеве та Майорськ. Одночасно, наші офіцери разом з волонтерськими організаціями відбудовують школи у Луганському і Світлодарі, які ще на початку цього року потрапили під артобстріли і були серйозно пошкоджені. Також у Луганському проводиться розмінування зерносховища», - повідомляє прес-центр.