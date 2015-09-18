У мережі з'явилося патріотичне відео з фотографіями бійців АТО
20:12, 18 вересня 2015Війна
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В інтернеті з'явилося відео, присвячене українській армії.
Відео присвятили бійцям АТО / Скріншот
Більшість знімків у відео на пісню "Океану Ельзи" зробили військові журналісти газети "Народна армія", які постійно перебувають у зоні проведення АТО поруч з українськими військовими.
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"Подивіться на ці обличчя. Загляньте їм в очі. Відчуйте дух патріотизму, братства і доблесть українських воїнів, які захищають мир в Україні", - йдеться в описі до запису.
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