У мережі з'явилося патріотичне відео з фотографіями бійців АТО

Більшість знімків у відео на пісню "Океану Ельзи" зробили військові журналісти газети "Народна армія", які постійно перебувають у зоні проведення АТО поруч з українськими військовими.

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"Подивіться на ці обличчя. Загляньте їм в очі. Відчуйте дух патріотизму, братства і доблесть українських воїнів, які захищають мир в Україні", - йдеться в описі до запису.