На Луганщині за два дні загинув один військовий, двоє - поранені
10:47, 21 вересня 2015Війна
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У Луганській області 19-20 вересня загинув один військовослужбовець Збройних сил України, ще двоє були поранені.
REUTERS
Як йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Луганській області, 19 вересня в районі с. Болотенне Станично-Луганського району на розтяжці підірвалися двоє військовослужбовців ЗСУ - один військовослужбовець загинув, другий отримав мінно-вибухові травми.
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20 вересня біля блокпосту в районі с. Новотошківське Попаснянського району на розтяжці підірвався військовослужбовець ЗСУ 1973 р. н. Чоловік отримав численні осколкові поранення тіла.
Ці факти кваліфіковано за ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).
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