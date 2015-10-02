Тука розповів, як потрібно боротися з мародерством на Луганщині

Про це заявив голова Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука, передає "Апостроф".

Він зазначив, що мародерство, як правило, відбувається на лінії зіткнення бойовиків і сил АТО. І складність ситуації полягала в тому, що на Луганщині досі існували населені пункти, в яких не було міліції.

"І фактично люди залишалися один на один з тими самими військовослужбовцями, які їх і грабували", - наголосив Тука.

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При цьому голова Луганської ВЦА заявив, що "за логікою, за алгоритмом, люди повинні звертатися до служби правопорядку, а ті проводити слідчі дії щодо мародерів. Потім підключається військова прокуратура. Така схема".

Відповідаючи на питання, чи масове явище мародерства в Луганській області, він сказав: "Напевно, воно масове. Але якщо говорити про факти, то у мене такі факти розкрилися тільки в одному населеному пункті - селі Кримському".