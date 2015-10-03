Дводобова тиша дозволила силам АТО почати відведення легкого озброєння - прес-центр
Упродовж доби - з опівночі і до 19-ї години у зоні АТО незаконні збройні формування повністю дотримувалися режиму припинення вогню.
Як повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook, дводобова тиша дозволила почати двосторонній процес відведення техніки та озброєння калібром менше ста міліметрів від лінії розмежування.
«Відведення триватиме упродовж 41 доби і проходитиме в кілька етапів. На сьогодні сили АТО складають та узгоджують з представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ списки озброєння, яке має бути відведене від лінії зіткнення на відстань не менше 15 кілометрів», - зазначають у прес-центрі.
Читайте такожЗа добу в зоні АТО загиблих і поранених серед українських військових немає
«Українська сторона суворо дотримується Мінських домовленостей, тож озброєння і техніка буде передислокована у визначенні терміни і під контролем міжнародних спостерігачів та представників ЗМІ», - наголошується у повідомленні.