Дводобова тиша дозволила силам АТО почати відведення легкого озброєння - прес-центр

Як повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook, дводобова тиша дозволила почати двосторонній процес відведення техніки та озброєння калібром менше ста міліметрів від лінії розмежування.

«Відведення триватиме упродовж 41 доби і проходитиме в кілька етапів. На сьогодні сили АТО складають та узгоджують з представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ списки озброєння, яке має бути відведене від лінії зіткнення на відстань не менше 15 кілометрів», - зазначають у прес-центрі.

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«Українська сторона суворо дотримується Мінських домовленостей, тож озброєння і техніка буде передислокована у визначенні терміни і під контролем міжнародних спостерігачів та представників ЗМІ», - наголошується у повідомленні.