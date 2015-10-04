На Донбасі на розтяжках підірвалися двоє військових
13:08, 04 жовтня 2015Війна
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Двоє українських військових підірвалися на розтяжках на донецькому напрямку в зоні АТО, загиблих за минулу добу немає.
REUTERS
Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
Читайте такожДводобова тиша дозволила силам АТО почати відведення легкого озброєння - прес-центр"Вчора двоє українських військовослужбовців дістали поранення в результаті підриву на розтяжках, при виконанні завдань. Це сталося на південь від Мар'їнки. Загиблих у лавах сил АТО в результаті бойових дій немає", - відзначив він.
Як повідомляв УНІАН, в зоні АТО третю добу поспіль зберігається режим припинення вогню.
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