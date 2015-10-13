ВСУ з початку року отримали близько 1,6 тисячі одиниць нового озброєння і техніки

З початку 2015 року українські військові частини і підрозділи отримали близько 1 600 одиниць нового озброєння і військової техніки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила начальник Управління комунікацій та друку Міністерства оборони України Оксана Гаврилюк.

Вона зазначила, що державні підприємства продовжують постачати ВСУ нове і модернізоване озброєння і військову техніку. Згідно з державним оборонним замовленням на 2015 рік, у поточному році Міноборони вже уклало 90 контрактів та додаткових угод з державними підприємствами на загальну суму понад 4,5 мільярда гривень.

"Протягом минулого тижня ЗСУ отримали більше сотні тепловізійних, оптичних прицілів, засобів нічного бачення, а також автомобілів "КрАЗ". Таким чином, всього з початку 2015 року українські військові частини та підрозділи отримали вже близько 1 600 одиниць нового озброєння і військової техніки, а також понад 400 тисяч ракет і боєприпасів", - зазначила Гаврилюк.

Вона також повідомила, що протягом минулого тижня ремонтно-відновлювальні бригади ЗСУ повернули для виконання бойових завдань в районі проведення АТО 230 одиниць озброєння і військової техніки, зокрема: танки, гаубиці, протитанкові гармати, бронетранспортери та бойові машини, а також 176 одиниць автомобільної техніки.

Державні підприємства виконали ремонт 5 одиниць військової техніки, серед яких самохідні гаубиці, зенітний ракетно-гарматний комплекс та машини управління вогнем артилерії.

Таким чином, як зазначила Гаврилюк, з початку проведення АТО розгорнута система технічного забезпечення ЗСУ дозволила відновити вже 31 385 одиниць озброєння та військової техніки. При цьому майже 30 тисяч одиниць відновлені силами і засобами військових частин ЗСУ.

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Також на державних підприємствах модернізовані 23 одиниці техніки. В тому числі, бойові і транспортні вертольоти, літаки штурмової авіації і техніка радіотехнічних військ, додала Гаврилюк.