Напівпорожні та з негуманітарним вантажем: у Держприкордонслужбі розповіли про вміст фур 41-го "гумконвою" РФ

Про це заявив сьогодні на брифінгу помічник голови Державної прикордонної служби України - прес-секретар Олег Слободян, передає кореспондент УНІАН.

«Особливістю цього гуманітарного конвою було те, що частина вантажу не була заявлена в попередній ноті Міністерства закордонних справ Російської Федерації, і він носив не гуманітарний характер. Тобто, один автомобіль перевозив запчастини для великогабаритних автомобілів чи автомобілів підвищеної прохідності. Він не був заявлений в тій ноті, яку ми отримали від МЗС РФ по лінії Міністерства закордонних справ», - сказав він.

До цього Слободян додав, що ще однією особливістю «гумконвою» є те, що вантажівки в його складі слідували напівпорожні.

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«Тобто, це може свідчити про певну декларативність даної акції і про відсутність певного змісту, як власне кажучи, гуманітарного конвою», - наголосив Слободян.

Щодо оформлення цього «гумконвою» він повідомив, що російська сторона здійснила його оформлення в односторонньому порядку. Загалом, з 7.00 ранку до 7.35 через російські пункти пропуску «Донецьк» та «Матвєєв курган» на в’їзд в Україну прослідувало дві колони так званого «гумконвою» у складі 101 автомобіля.

«Оскільки переміщення «гумконвою» укотре відбувалося з грубим порушенням чинних міжнародних та вітчизняних норм і Міжнародний Комітет Червоного хреста участі в оформленні не брав, представники української міжвідомчої групи, які тимчасово перебувають на території російських пунктів пропусків, здійснювали лише візуальне спостереження без виконання контрольних функцій», - зазначив Слободян.