Росія знову в односторонньому порядку оформляла "гумконвой", який сьогодні вторгся в Україну - Держприкордонслужба

Як передає кореспондент УНІАН, про це помічник голови Державної прикордонної служби України, прес-секретар Олег Слободян заявив під час брифінгу.

"Сьогодні вранці російська сторона в односторонньому порядку здійснила оформлення чергового, 37-го, так званого "гуманітарного конвою". В період із 6.53 до 7.50 через російські пункти пропуску "Донецьк" та "Матвєєв Курган" в Україну прослідувало дві колони так званого "гумконвою" у складі 108 автомобілів", - повідомив Слободян.

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Він наголосив, що Російська Федерація вкотре порушила існуючі міжнародні та вітчизняні вимоги до переміщення гуманітарних вантажів, оскільки Міжнародний комітет Червоного Хреста участі в оформленні вантажу не брав, а контроль українською міжвідомчою групою здійснювався лише шляхом візуального спостереження, без виконання контрольних функцій.

"Особливістю даного, 37-го так званого "гуманітарного конвою" є те, що частина вантажу не відповідала тому, який був заявлений в ноті МЗС. Зокрема, в попередній заяві не було заявлено 2 автомобілі з поліетиленовими пакетами і 2 автомобілі з медикаментами", - зазначив Слободян.

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Як повідомляв УНІАН, 24 серпня в МНС РФ стверджували, що наступний так званий "гумконвой" доставить на окупований Донбас російські підручники.

За даними УНІАН, РФ направляє на Донбас насамперед підручники історії. Передбачається, що таким чином буде здійснено кроки для виховання ненависті до України серед молоді, а також пояснено "правильність" дій російських окупантів.

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Довідка УНІАН. Росія з літа 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбасі так звані "гуманітарні конвої" - колони вантажівок, вміст яких нікому не відомий, оскільки українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не мають можливості оглядати вантажі.

У МЗС України неодноразово вимагали від РФ припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої "гуманітарної допомоги".