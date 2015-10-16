Великобританія хоче від Росії пояснень, звідки у бойовиків взялася установка "Буратіно"

Про це йдеться у відповідному повідомленні британської делегації на сторінці в Twitter.

"Ми зробили запит до російської делегації пояснити присутність установки ВВС-1 "Буратіно"", - йдеться в повідомленні.

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Делегація Великобританії наголошує, що цей вид зброї виробляється в Росії, і ніколи не експортувався звідти до України.

Follow the link for the full press release: http://t.co/TDZtLTU5Gopic.twitter.com/5xFyGfV1Xl — UK Delegation OSCE (@UKOSCE) October 15, 2015

Як повідомляв УНІАН раніше, моніторингова місія ОБСЄ в Україні виявила на підконтрольній бойовикам території Донбасу новий тип російського озброєння, з якими спостерігачі до цього не стикалися.

Заступник голови моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг повідомив агентству, що спостерігачі вперше на сході України побачили важку вогнеметну систему ВВС-1 "Буратіно". Вони виявили її на тренувальному майданчику бойовиків у селі Круглик недалеко від Луганська.

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"Буратіно" може оснащуватися ракетами з термобаричним складом, які розпорошують спеціальну суміш у повітрі, а потім ця суміш запалюється. Даний тип зброї здатний знищити кілька міських кварталів.

Цю систему виробляє тільки Росія, і вона не експортувалася в Україну до того, як спалахнув збройний конфлікт на Донбасі, свідчать дані IHS jane's Group і Stockholm International Peace Research Institute, який вивчає постачання озброєнь по всьому світу.

Згідно IHS jane's і неофіційній базі постачання зброї Стокгольмського інституту, Росія експортувала ВВС-1 тільки в Азербайджан, Ірак і Казахстан.