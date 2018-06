Великобританія хоче від Росії пояснень, звідки у бойовиків взялася установка "Буратіно"

Про це йдеться у відповідному повідомленні британської делегації на сторінці в Twitter.

"Ми зробили запит до російської делегації пояснити присутність установки ВВС-1 "Буратіно"", - йдеться в повідомленні.

Делегація Великобританії наголошує, що цей вид зброї виробляється в Росії, і ніколи не експортувався звідти до України.

