Великобританія хоче від Росії пояснень, звідки у бойовиків взялася установка "Буратіно"
Делегація Великобританії в ОБСЄ вимагає від Росії пояснити, звідки на підконтрольній бойовикам території Донбасу з'явилася важка вогнеметна установка "Буратіно".
Про це йдеться у відповідному повідомленні британської делегації на сторінці в Twitter.
"Ми зробили запит до російської делегації пояснити присутність установки ВВС-1 "Буратіно"", - йдеться в повідомленні.
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Делегація Великобританії наголошує, що цей вид зброї виробляється в Росії, і ніколи не експортувався звідти до України.
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— UK Delegation OSCE (@UKOSCE) October 15, 2015
Як повідомляв УНІАН раніше, моніторингова місія ОБСЄ в Україні виявила на підконтрольній бойовикам території Донбасу новий тип російського озброєння, з якими спостерігачі до цього не стикалися.
Заступник голови моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг повідомив агентству, що спостерігачі вперше на сході України побачили важку вогнеметну систему ВВС-1 "Буратіно". Вони виявили її на тренувальному майданчику бойовиків у селі Круглик недалеко від Луганська.
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"Буратіно" може оснащуватися ракетами з термобаричним складом, які розпорошують спеціальну суміш у повітрі, а потім ця суміш запалюється. Даний тип зброї здатний знищити кілька міських кварталів.
Цю систему виробляє тільки Росія, і вона не експортувалася в Україну до того, як спалахнув збройний конфлікт на Донбасі, свідчать дані IHS jane's Group і Stockholm International Peace Research Institute, який вивчає постачання озброєнь по всьому світу.
Згідно IHS jane's і неофіційній базі постачання зброї Стокгольмського інституту, Росія експортувала ВВС-1 тільки в Азербайджан, Ірак і Казахстан.