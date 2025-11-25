Середня вартість дизеля на українських АЗС становить 58,46 грн/л, а газу - 34,99 грн/л.

Протягом тижня дизельне пальне на стелах АЗС продовжило зростання, проте головна увага була прикута до скрапленого газу, який після кількох місяців затишшя різко пішов угору, пише профільне видання Encorr.

На європейських ринках, після стрибка дизельних котирувань майже на 105 доларів за тонну з кінця жовтня, 18 листопада ціна злетіла ще на 37 доларів. Але вже за кілька днів ринок розвернуло у піке. Так, за три дні ціна втратила 60 дол., або майже 2,56 грн/л.

Ціни на бензин в Україні

Гуртовий ринок в Україні миттєво відреагував й повернувся до показників минулого тижня - 52,66 грн/л. Водночас роздрібний ринок продовжував рухатись за інерцією. АЗС додали в середньому лише 35 копійок за тиждень (58,46 грн/л).

Зазначається, що найбільше зросла у середньому ціна на стелах "Оласу": +3 грн/л (55,99 грн/л). Додали вартість і "Авантаж 7", "БРСМ-Нафта", UPG, "Паралель" - від 0,50 до 2 грн/л. У Миколаївській області дизель "БРСМ" лишається найдешевшим по країні - 51,99 грн/л.

Ціни на автогаз

На ринку LPG затримки постачань на півдні, зниження пропозицій і їх здорожчання на заході на тлі коливання валютного курсу призводять до поступового здорожчання скрапленого газу.

Різниця між тим, за скільки заправки купують пальне, і тим, за скільки вони продають його водіям на АЗС, скоротилася до мінімуму з січня - усього 4,44 грн/л. Це змусило мережі без пауз переходити до підняття цін.

З 17 по 24 листопада середня ціна LPG виросла до 34,99 грн/л (+61 коп./л). До того ж по гривні додали преміальні ОККО і WOG (36,99 грн/л). Не відставав і SOCAR: +1 грн/л (34,98-36,98 грн/л залежно від області).

"Укрнафта" також підняла ціни на 30 коп., але в Одеській області навіть знизила на 1,5 грн/л через близькість до джерела дешевшого ресурсу.

На UPG зростання різнилося по регіонах - від 40 коп. до 1 грн (34,20-35,25 грн/л). "Авантаж 7" додав 50 коп. (32,95 грн/л), "БРСМ-Нафта" від 20 коп. до гривні за літр залежно від регіону.

Водночас найнижчі ціни на ринку у ZOG (31,50 грн/л) та миколаївський "Кворум" з ціною 31,58 грн/л.

Неочікувано повелася мережа Shell. Коли всі піднімали ціни, вона навпаки знизила цінник на 0,7-2,5 грн/л, до 32,99-34,79 грн/л, тоді як до цього мала уніфікований показник 35,49 грн/л.

У преміальному сегменті відрив від дискаунтерів зріс до 3,29 грн/л. Кількість мереж з ціною вище за середню скоротилася з дев’яти до п’яти.

Який прогноз цін на пальне в Україні

Здорожчання закупівельних цін на газ буде і надалі потроху підштовхувати стели вгору. Але поки це стосуватиметься переважно мереж нижнього і середнього цінових діапазонів, в яких ще є запас від цін преміальних.

Щодо дизеля, то через обвал зовнішніх цін здорожчання тут вочевидь припиниться, а у разі збереження котирувань на поточному рівні з’явиться потенціал для зниження.

Ціни на пальне в Україні - останні новини

Засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін повідомляв, що на українських АЗС зростають ціни на бензин і дизель. Він тоді відмічав, що вартість бензину може зрости на 50 копійок через девальвацію гривні. Проте більш суттєво злетить ціна на дизельне пальне, вартість якого на стелах АЗС вже зросла на 2-3 гривні і може додати ще 3 гривні.

12 листопада директор консалтингової компанії "‎А-95"‎ Сергій Куюн зазначав, що у найближчі два тижні дизельне пальне мало подорожчати приблизно на дві з половиною гривні.

