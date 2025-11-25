Всього Польща офіційно звинуватила вже трьох осіб у підриві залізничної колії між Любліном і Варшавою.

Речник прокуратури Пшемислав Новак повідомив, що Національна прокуратура Польщі висунула звинувачення третій людині, яку підозрюють в причетності до диверсії на залізниці, повідомляє RMF24.

Видання зазначає, що мова йде про Володимира Б, який наразі перебуває під вартою. Прокурор його звинувачує в пособництві диверсіям на залізничній інфраструктурі, що сталася 15-16 листопада цього року.

За словами Новака, згідно з результатами розслідування, Володимир Б. сприяв скоєнню злочину безпосередніми виконавцями. Зокрема, він допомагав їм в розвідуванні місцевості, а також у підготовці подальших дій. Повідомляється, що суд взяв підозрюваного під варту на три місяці.

До цього, 19 листопада, двом українцям висунули звинувачення в диверсії терористичного характеру. Зазначається, що їхніх прізвищ не розкрили, лише вказали імена. За скоєне їм може загрожувати довічне ув'язнення.

В ЗМІ писали, що нібито Євгенія Іванова та Олександра Кононова підозрюють у підриві залізничної колії між Любліном і Варшавою. Ймовірно, вони це скоїли на замовлення Росії. Чоловіки в’їхали до Польщі за фальшивими документами і провели в країні лише кілька годин.

До цього повідомлялося, що спецслужби Польщі затримали чотирьох осіб, які могли бути причетні до диверсії на залізниці, згодом трьох з них відпустили.

Реакція Польщі на провокації РФ

Раніше УНІАН повідомляв, що в Польщі розпочалося будівництво фортифікацій за програмою "Східний щит" на кордоні з Калінінградською областю Росії. Фортифікації включають протитанкові рови, "зуби дракона" та окопи. Примітно, що крім Польщі, фортифікації на східних кордонах будують також країни Балтії. Однак, в Литві поки що тільки встановили "зуби дракона" на невеликій ділянці. Наприклад, в Фінляндії фортифікації все ще перебувають на стадії планування.

Також ми писали, що Польща розгорнула 10 тисяч військових у межах операції "Горизонт" задля посилення охорони критичної інфраструктури. Це рішення спрямоване також на запобігання можливим диверсіям на території країни. Польща має намір використовувати не лише живу силу, а й військову техніку, мобільні системи охорони та розвідувальні комплекси.

