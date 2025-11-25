Стало відомо, на які автомобілі в Україні найчастіше встановлюють ГБО

Власники "‎простих"‎ європейських автомобілів розглядають ГБО як надійну інвестицію в експлуатацію.

У жовтні ринок інсталяцій газобалонного обладнання перевищив 1100 установок. Такі дані наводить Інститут досліджень авторинку.

Якщо раніше головним чинником встановлення ГБО була можливість суттєво зменшити витрати на пальне, то сьогодні різниця у грошовому вимірі не настільки вагома.

"За поточних цін на бензин й пропан-бутанову суміш 100 кілометрів шляху при витраті 10 л/100 км обійдеться близько 580 грн на бензині, та 450 грн (при споживанні 13 л/100 км LPG) на газовій суміші", – говорять фахівці.

Десятку марок, на які у жовтні встановлювали ГБО, очолила Toyota з показником у 115 інсталяцій. Далі йдуть Volkswagen (91 інсталяція) та Jeep (88).

Якщо казати про моделі, то тут лідером виступає перевірена часом Skoda Octavia з показником у 45 переобладнань. На другому місці знаходиться Jeep Compass (36), на третьому – Volkswagen Golf (32).

Сьогодні газобалонне обладнання встановлюють на чітко визначені групи автомобілів. Так, у рейтингу порівняно багато машин з великими атмосферними двигунами, економічна недоцільність яких змушує власників шукати швидкої окупності через газ.

"Ринок живе завдяки імпорту з Америки, який постачає великі атмосферні двигуни (основний клієнт ГБО), та залишкам старих, легко конвертованих європейських авто", – зазначають в Інституті досліджень авторинку.

Український авторинок – останні новини

У жовтні українці придбали 9,6 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до пʼяти років. Найпопулярнішими в цьому сегменті виявилися Tesla Model Y, Tesla Model 3 та Kia Niro.

Також повідомлялося, що у жовтні українці придбали понад 3 тисячі легкових авто, ввезених з Китаю. Абсолютною більшістю тут були електромобілі. Серед нових легковиків китайського походження на першій позиції опинився Volkswagen ID.UNYX.

