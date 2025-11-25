Продати долар можна в середньому за курсом 42,20 грн, а євро – 48,70 грн.

Курс долара до гривні в банках України у вівторок, 25 листопада, зріс на 13 копійок і складає 42,62 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42,20 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 15 копійок і складає 49,25 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 48,70 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 42,64 грн/дол., а продати долар можна за курсом 42,50 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 49,36 грн/євро, а курс продажу – 49,19 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 25 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 42,37 гривні за долар, таким чином українська послабилася на 10 копійок, порівняно з попереднім показником. Цей рівень став черговим історичним максимумом курсу долара в Україні.

По відношенню до євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 48,92 гривні за один євро, тобто гривня втратила одразу 22 копійки.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин вважає, що долар в Україні до кінця року може зрости до 44-45 гривень через невизначеність щодо питань міжнародної допомоги та репараційного кредиту. За його словами, такий ризик пов’язаний з повним переформатуванням моделі допомоги (через мирну угоду, відсутність репараційної позики, втрати США як партнера), яка іде на фінансування соціальних видатків бюджету. Відповідно НБУ буде вимушений переходити до жорсткої економії резервів, й різкого зниження інтервенцій.

Вас також можуть зацікавити новини: