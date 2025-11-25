Наразі ступінь збитків Росії уточнюється.

У ніч проти 25 листопада підрозділи Ракетних військ і артилерії у взаємодії із Силами спеціальних операцій, берегових ракетних військ ВМС та Сил безпілотних систем завдали успішних ударів по декількох стратегічних об’єктах російського агресора. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Зокрема повідомляється про ураження авіаремонтного заводу "ТАНТК ім. Г.М. Берієва" та підприємства з виробництва БпЛА "Молнія" - "Атлант Аеро". На території обох обʼєктів спостерігалися численні вибухи та значні пожежі.

Також під час атаки по заводу "ТАНТК", ймовірно, було уражено експериментальний літак А-60. Також це підприємство здійснює ремонт і модернізацію літаків ДРЛВ А-50 та російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Крім того, Сили оборони України успішно уразили нафтовий термінал "Шесхаріс" у Новоросійську, а також нафтопереробний завод "Туапсинський" у Краснодарському краї РФ. За попередніми даними, у Новоросійську було уражено нафтові стендери (пристрої наливу/зливу нафти до танкерів) і пускову установку зі складу ЗРК С-400.

Повідомляється, що для атаки було використано реактивні БпЛА "Барс" та крилаті ракети "Нептун". Ступінь завданих збитків уточнюється.

Раніше військовий експерт Євген Дикий розповідав, що завод "ТАНТК ім. Г.М. Берієва" - це єдине підприємство на території РФ, яке здатне модернізувати російську стратегічну авіацію. Крім того, цей завод єдиний, який може обслуговувати російські літаки А-50.

Також стало відомо, що 15 листопада Служба безпеки України завдала ударів по російських системах ППО у Новоросійську. Тоді повідомлялося про успішне ураження чотирьох пускових установок С-400 та двох радарів, таким чином було пробито "діру" в ППО Росії.

Крім того, зазначалося, що на території військової частини розміщувалося орієнтовно 12 таких пускових установок, тому є висока ймовірність, що внаслідок атаки вони також зазнали пошкоджень.

