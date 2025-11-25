Розпродаж триватиме до 1 грудня.

Steam вперше в історії відзначив "Чорну п'ятницю" власним розпродажем, який триватиме до 1 грудня.

Це один із найкоротших розпродажів року, він триватиме трохи менше тижня, але знижками покрили майже весь каталог, від великих релізів 2024-2025 року до інді та класики.

Акція стане розігрівом перед головним зимовим івентом Steam. Уже 18 грудня розпочнеться щорічний зимовий розпродаж, і саме він зазвичай приносить найбільші знижки.

Деякі з пропозицій

Red Dead Redemption 2 - 70% (649 гривень)

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater - 30% (1032 гривні)

Forza Horizon 5 - 50% (600 гривень)

Silent Hill f - 20% (1180 гривень)

BATTLEFIELD 6 - 15% (1444 гривень)

Borderlands 4 - 20% (2400 гривень)

Ghost of Tsushima: Director's Cut - 60% (1019 гривень)

Split Fiction - 20% (1039 гривень)

Silent Hill 2 Remake - 50% (657 гривень)

DOOM: The Dark Ages - 50% (1224 гривні)

Dead Space Remake - 80% (224 гривні)

Раніше ми розповідали, що стало відомо, скільки грошей заробив Steam за 2025 рік. Збіг чи ні, але буквально днями Гейб Ньюелл купив собі нову супер'яхту.

