Steam вперше в історії відзначив "Чорну п'ятницю" власним розпродажем, який триватиме до 1 грудня.
Це один із найкоротших розпродажів року, він триватиме трохи менше тижня, але знижками покрили майже весь каталог, від великих релізів 2024-2025 року до інді та класики.
Акція стане розігрівом перед головним зимовим івентом Steam. Уже 18 грудня розпочнеться щорічний зимовий розпродаж, і саме він зазвичай приносить найбільші знижки.
Деякі з пропозицій
- Red Dead Redemption 2 - 70% (649 гривень)
- Metal Gear Solid Delta: Snake Eater - 30% (1032 гривні)
- Forza Horizon 5 - 50% (600 гривень)
- Silent Hill f - 20% (1180 гривень)
- BATTLEFIELD 6 - 15% (1444 гривень)
- Borderlands 4 - 20% (2400 гривень)
- Ghost of Tsushima: Director's Cut - 60% (1019 гривень)
- Split Fiction - 20% (1039 гривень)
- Silent Hill 2 Remake - 50% (657 гривень)
- DOOM: The Dark Ages - 50% (1224 гривні)
- Dead Space Remake - 80% (224 гривні)
Раніше ми розповідали, що стало відомо, скільки грошей заробив Steam за 2025 рік. Збіг чи ні, але буквально днями Гейб Ньюелл купив собі нову супер'яхту.