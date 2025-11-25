Американський сенатор Ліндсі Грем упевнений, що Україна і США зможуть узгодити мирний план, однак Кремль наполягатиме на максималістських цілях.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем у своєму дописі на платформі Х зазначив, що доки президент РФ Володимир Путін переконаний, що цілком керує ситуацією, миру в Україні не буде. Російський диктатор, за словами політика, наполягатиме на капітуляції, а не на мирі. Задоволення такої вимоги призвело б до зростання агресії в усьому світі, підкреслив Грем.

"У цьому відношенні в Америки та решти світу є багато козирів, які ще належить розіграти проти путінської Росії. Я сподіваюся, що ми зможемо незабаром знайти гідний і справедливий мир", - заявив Грем.

Представник республіканської партії також наголосив на зусиллях президента США Дональда Трампа та його адміністрації в прагненні знайти мирний план для реалізації припинення вогню в Україні.

У питанні врегулювання війни на Україну чекає нелегкий вибір

Раніше УНІАН повідомляв, що за підсумками переговорів України і США в Женеві за "мирним планом" залишається кілька розбіжностей. За словами прессекретаря Керолайн Левітт, переговори про припинення війни в Україні були продуктивними. Проте зустріч між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським протягом найближчого тижня не планується. Під час спілкування з журналістами прес-секретар Білого дому заявила, що переглянутий "мирний план" потрібно буде знову представити російській стороні.

Також повідомлялося про ризики того, що Володимир Путін "поверне" американського президента до вихідної позиції - 28 пунктів угоди про припинення вогню в Україні. У цьому контексті мирного плану, Київ може опинитися перед похмурим вибором- або прийняти пропозицію, підготовлену Трампом і Путіним, або продовжувати боротьбу, сподіваючись тільки на достатню допомогу від Європи.

