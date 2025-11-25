За словами фахівців, дальність застосування цього безпілотника становить близько 300 км.

Електронна складова іранських Shahed-107, які РФ використовує для ударів по прифронтових регіонах України, - США, Швейцарія, КНР, Японія, Тайвань, Нідерланди та Ірландія.

Про це йдеться у заяві Головного управління розвідки Міністерства оборони України, яке оприлюднило складові частини та іноземну елементну базу вказаного іранського БпЛА. Наразі, за даними розвідки, Росія почала активно застосовувати Shahed-107 у війні проти України.

Йдеться, що вперше публічно його представив іранський Корпус вартових ісламської революції в червні 2025 року під час загострення ірано-ізраїльського конфлікту.

"Shahed-107 - це безпілотний літальний апарат типу верхньоплан із розмахом крил 3 метри та Х-подібним хвостовим оперенням, яке виконує функції стабілізації. Корпус виготовлений із вуглепластику, силові елементи конструкції - з алюмінію", - розповіли розвідники.

У дослідженому зразку встановлена кумулятивна осколково-фугасна бойова частина вагою 15 кг, яка за своїми характеристиками аналогічна іншим бойовим частинам іранських "шахедів". Силова установка представлена китайським двотактним бензиновим двигуном DLE 111. Йдеться, що подібні малолітражні двигуни раніше неодноразово фіксувалися у складі російських БпЛА "Гєрбєра", "БМ-35", "Пародія" та "Дельта".

За словами фахівців, враховуючи обсяг паливного бака (28 літрів), дальність застосування Shahed-107 становить близько 300 км. Його система навігації побудована на інерціальній навігаційній системі (IMU), подібній до Sadra, захисному блоці від перешкод і чотириелементній завадостійкій антені. Управління польотом здійснюється польотним контролером (FCU), який передає команди на сервоприводи елевонів і двигуна.

"Географія електронної компонентної бази цього БпЛА традиційна для іранських і російських розробок: США, Швейцарія, КНР, Японія, Тайвань, Нідерланди, Ірландія. Поява Shahed-107 у Росії та його застосування проти України - це ще один доказ поглиблення співпраці між Тегераном і Москвою", - наголошують у ГУР.

Іранська зброя, констатують розвідники, продовжує проходити бойові випробування саме на українській землі - у протистоянні із західними оборонними технологіями. Також підкреслюється, що отримані агресорами технологічні дані можуть бути використані у майбутніх дестабілізаційних діях у різних регіонах світу.

Нагадаємо, раніше у ГУР Міністерства оборони України розповіли, що російські загарбники збільшили радіус дії своїх авіаційних бомб до 200 кілометрів, що дає змогу ворожим літакам уникати зони дії української системи протиповітряної оборони.

За даними української розвідки, РФ планує застосовувати керовані модульні планувальні бомби (КМПБ). Завдяки оснащенню турбореактивним двигуном їхня дальність польоту може сягати 200 км.

Йшлося, що подібні засоби, що мають дальність польоту до 75 км, противник переважно застосовує для ударів по об’єктах на територіях прифронтових та прикордонних регіонів України. КМПБ має дальність польоту до 200 км.

