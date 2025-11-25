У Києві та низці областей запроваджено екстрені відключення світла

У Києві та низці областей України розпочалися екстрені відключення електроенергії.
У додатку "Київ цифровий" зазначається, що графіки погодинних відключень наразі не діють.
Компанія ДТЕК, у свою чергу, уточнює, що аварійні відключення запроваджені для Лівобережжя столиці.
Також екстрені відключення запроваджено у Полтавській області, повідомляє "Полтаваобленерго".
Поза графіком вимикають світло і у Сумській області, зазначається у повідомленні "Сумиобленерго". Енергетики продовжують працювати над відновленням електропостачання в місті Суми після вчорашньої атаки армії ворога на обласний центр.
"Також на території Сумщини діють графіки погодинних і аварійних відключень", - зазначається у повідомленні.
Міненерго додає, що аварійні відключення запроваджені і на Харківщині.
Крім того, внаслідок нічної атаки ворога, у столиці фіксуються проблеми із теплопостачанням.
"Наразі подача тепла обмежена для споживачів Печерського й Голосіївського районів і частини будівель у Шевченківському, Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому та Дніпровському районах", - повідомляється на сайті КМДА.
У повідомленні уточнюють, що подача тепла відновиться у найкоротші терміни.
Атака РФ на енергосистему України - останні новини
Вночі Росія здійснила чергову масовану атаку на Київ, запустивши дрони та ракети. Внаслідок удару є жертви та руйнування. Вранці столиця зазнала ще одної атаки - із застосуванням "Кинджалів" та "Іскандерів". Мер столиці Віталій Кличко повідомив про 14 постраждалих внаслідок атаки РФ.
Через наслідки систематичних ворожих атак енергетики змушені балансувати енергосистему, запроваджуючи погодинні відключення світла.