'ПриватБанк' підняв ціни на валюту: свіжий курс долара 25 листопада

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,55 грн, а євро – 49,26 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 25 листопада, подорожчав на 17 копійок і складає 42,60 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс одразу на 25 копійок і складає 49,30 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,00 гривні, а євро - за курсом 48,30 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у вівторок не змінився і становить 42,55 гривні. Курс євро при оплаті карткою 25 листопада подорожчав на 24 копійки і складає 49,26 гривні.

НБУ встановив на 25 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 42,37 гривні за долар, таким чином українська послабилася на 10 копійок, порівняно з попереднім показником. Цей рівень став черговим історичним максимумом курсу долара в Україні.

По відношенню до євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 48,92 гривні за один євро, тобто гривня втратила одразу 22 копійки.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначив, що зараз купувати долари не так вигідно, як на початку листопада, тому що валюта подорожчала, а різниця між купівлею і продажем збільшилася. Однак, за його словами, ризики того, що долар може подорожчати наступного року до 45 грн, досить високі, тому вкладення у валюту можуть стати вигідними вже в середині 2026 року.

