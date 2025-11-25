Чеський президент назвав неприйнятною вимогу Росії про невступ України у НАТО.

Україна має брати участь у будь-яких переговорах про закінчення війни й уникнути повторення Мюнхенської угоди.

Таку думку висловив президент Чехії Петр Павел, пише видання The Guardian. Зокрема, він наполягає на тому, що українці мають бути залучені до будь-яких перемовин з РФ. "Це їхня земля, їхня країна, їхній народ, їхнє життя", - заявив чеський президент.

Павел зауважив, що виключення України з переговорів проведе паралелі з Мюнхенською угодою 1938 року. Він попередив, що будь-які рішення без участі України ризикують створити подібність до Мюнхена, "і ми, чехи, дуже добре знаємо, що це таке".

Крім цього, Павел назвав неприйнятною умову РФ щодо невступу України у НАТО.

Також він висловив думку, що перспектива втрати Україною частки своєї території "є дуже ймовірною" зогляду на ситуацію на полі бою. При цьому він підкреслив, що віддана РФ українська територія в жодному разі не повинна визнаватися російською юридично.

Переговори про "мирний план"

Тиждень тому ЗМІ дізнались, що США у співпраці з росіяниами склали так званий мирний план щодо України. Документ складався з 28 пунктів.

Вивчивши деталі плану Європа відразу його відкинула, назвавши планом капітуляції України.

При цьому українська влада була більш стриманою і заявила, що готова обговорювати цей "мирний план". У Женеві вже відбулися перші констультації з цього питання.

