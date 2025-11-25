Президент Франції закликав європейців не виявляти ознак слабкості, які б підбадьорили Росію в її стратегічній конфронтації з Європою.

Європейці самі повинні вирішити долю заморожених російських державних активів, більшість з яких зберігаються в Бельгії. Таку заяву зробив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє видання Politico.

"Президент Франції Еммануель Макрон виступив проти умов "мирного плану", який Вашингтон хоче укласти з Україною. Він закликав європейців проявити твердість та самостійно вирішувати, як використовувати заморожені російські активи", - йдеться у повідомленні.

Також у повідомленні нагадують, що "мирний план" із 28 пунктів, запропонований Сполученими Штатами минулого тижня, включає пропозицію використовувати російські державні активи для американських зусиль з відновлення України після укладення перемир'я.

Водночас така пропозиція, зазначає Politico, ризикує зірвати зусилля європейців щодо мобілізації 140 мільярдів євро активів для фінансування воєнних потреб України.

Як вже змінився "мирний план" США

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада, українська делегація повернулася з Женеви після переговорів з американською стороною та європейськими партнерами. Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до народу, розповів, якого прогресу щодо "мирної угоди" вдалося досягнути.

Зокрема, Зеленський повідомив, що після обговорень перелік необхідних кроків для закінчення війни може стати працездатним. Наприклад, він розповів, що в "мирному плані" Трампа вже немає 28 пунктів.

Водночас Зеленський додав, що всім разом є над чим попрацювати, щоб зробити фінальний документ.

"І ми цінуємо, що більшість світу готова нам допомагати й американська сторона налаштована конструктивно", - зауважив він.

Президент України проінформував, що українська команда вже доповіла по новому драфту кроків.

"І це дійсно правильний підхід - чутливі речі, сенситивні речі я обговорю з Президентом Трампом", - заявив Зеленський.

