Російська армія сьогодні вночі продовжила масовану дронову атаку Одеси та передмістя, через падіння уламків поранено шестеро людей, серед яких – двоє дітей.

"Ввечері, 24 листопада, та вночі, 25 листопада, ворог продовжував атакувати Одесу та Одеський район ударними безпілотниками", - заявили у прокуратурі.

В результаті, пошкоджено обʼєкти критичної інфраструктури, дорожнє покриття та зупинку громадського транспорту. За даними пресслужби, в результаті ворожого обстрілу травмовано шестеро людей, серед них двоє 13-річних хлопчиків. Також постраждали дві 24-річні молоді жінки, 40-річний та 80-річний чоловіки.

Наразі за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Як повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, нічна масована атака спричинила нові пошкодження об’єктів цивільного та енергетичного призначення. На окремих ділянках виникли пожежі на об’єктах портової та енергетичної інфраструктури, пошкоджено обладнання. Посадовець уточнив, що люди постраждали через падіння уламків.

У регіональному главку ДСНС додали, що роботу вогнеборців ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги. Від ДСНС залучались 15 одиниць техніки та 54 рятувальники.

У пресслужбі мерії попередили, що, станом на ранок 25 листопада, через наслідки атаки РФ не курсують трамвайні маршрути №12,20. За маршрутом 20 трамваю "запущено" маршрутне таксі. Також трамваї №7 та №10 курсують за скороченими маршрутами: Херсонський сквер -11 Станція Люстдорфської дороги та, відповідно, площа Старосінна - вул. Іцхака Рабіна.

Оновлено 9.45. У ДТЕК Одеські електромережі розповіли, що увечері 24 листопада ворог атакував Одесу та пошкодив енергетичний обʼєкт іншої компанії. Через це частина жителів міста залишилась без світла. Станом на ранок 25 листопада, енергетики перезаживили оселі 7,8 тис. родин, однак, ще 20,3 тис. абонентів у Приморському та Пересипському районах Одеси поки без світла.

Наразі фахівці проводять оцінку наслідків атаки та терміни ремонту.

Нагадаємо, ввечері 24 листопада армія РФ завдала по Одесі масованого дронового удару. Через влучання в частині міста зникло світло та опалення.

Почалися проблеми з пересуванням електротранспорту, 25 листопада частина закладів освіти Одеси переведені на онлайн-навчання. Повідомлялося, що вирішуються питання щодо перевезення важких пацієнтів з одних лікарень до інших. В МВА заявили, що від залізничного вокзалу до Пересипського району курсуватимуть соціальні автобуси.

