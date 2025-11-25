Київ повинен мати військові засоби і західні гарантії для захисту свого суверенітету.

Україна готова піти на болючі поступки за "мирним планом", щоб уникнути капітуляції або відходу США. Однак перевірка будь-якої мирної угоди полягає не в тому, що бойові дії припиняються на певний час, а в тому, чи створить угода умови для міцного миру, пише The Wall Street Journal. Видання назвало основні моменти, які дадуть змогу встановити гідний мир в Україні та запобігти новому вторгненню Росії.

Як підкреслює видання, головна мета будь-якого миру - дозволити Україні вижити як незалежній державі, здатній самостійно визначати своє майбутнє.

"Це означає суверенну Україну, що володіє засобами для військового захисту. Як це зробити, має бути прерогативою України, а не предметом вето з боку США, не кажучи вже про Росію. Україні знадобляться гарантії першокласної вогневої потужності Заходу, включно з арсеналом далекобійної зброї, такої як крилаті ракети "Томагавк", здатної досягти території Росії та втримати Путіна від відновлення його завоювань", - ідеться в статті.

Гарантії безпеки

Навіть якщо членство в НАТО буде виключено на даний момент, воно не повинно бути остаточним. При цьому Україні будуть потрібні гарантії безпеки, які означають більше, ніж просто обіцянки на папері.

У початковому плані Трампа згадуються розпливчасті гарантії безпеки з боку США, але Києву було б нерозумно покладатися тільки на США, особливо з урахуванням зростаючих ізоляціоністських сил в обох політичних партіях, зазначає WSJ:

"Надійна гарантія повинна виходити від низки країн Заходу і включати, як мінімум, навчання західних військ в Україні".

Україна не програє

Аргумент адміністрації Трампа на користь зближення з Росією полягає в тому, що Україна програє війну.

"Але військові експерти, з якими ми спілкуємося, включно з відставним генералом Джеком Кіном, кажуть, що Україна не програє війну. Росія продовжує зміцнювати позиції на сході, але ціною величезних втрат. Україна перевершила очікування, протримавшись майже на чотири роки довше, ніж будь-хто очікував, навіть незважаючи на те, що воює з нестачею зброї, яку часто поставляють занадто пізно", - пише WSJ.

Фактор успіху Путіна

Вирішальним фактором успіху Путіна є Комуністична партія Китаю. І США не зробили реальних спроб знищити рятувальне коло, наприклад, вторинними санкціями.

"Справжні фантазери - це республіканці в Конгресі та Білому домі, які вважають, що пана Путіна можна вмовити відмовитися від його українських амбіцій за допомогою торговельних угод і "культурного обміну", - підсумовує видання.

Як писали ЗМІ, "мирний план" США щодо завершення війни в Україні скоротили з 28 до 19 пунктів. Делегації США та України залишили найбільш політично чутливі моменти на розсуд президентів двох країн.

Також ЗМІ повідомляють, що секретар армії США Ден Дрісколл прибув у понеділок в Абу-Дабі для проведення переговорів із представниками України та російською делегацією.

